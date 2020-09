Edition du 19 et 20 septembre 2020

Notre évêque d'Orléans, Monseigneur Jacques Blaquart, revient sur l'emploi du temps de son weekend passé où il a eu la joie de vivre une très belle messe à Cléry-Saint-André pour l'anniversaire des 350 ans des miracles des larmes.Il a également célébré une messe pour la rentrée des scouts unitaires de France et fut ému par l'engagement de ces jeunes, et l'émotion du père Alain Nougareyde qui quitte son rôle d'aumônier scout après plus de 15 ans d'apostolat. Son prochain weekend sera aussi dense avec la célébration des 40 ans de la communauté de Genesareth, d'une spiritualité carmélite... Enfin il revient sur cette rentrée du presbytèrium, l'ensemble des prêtres du diocèse, de sa belle ambiance fraternelle et de ses travaux sur la charité.