Édito - Pourquoi fêter Noël à Nice

​En choisissant de fêter Noël à Nice, RCF veut témoigner sa solidarité et sa communion avec une communauté chrétienne, une ville et une région durement éprouvées.

NOËL À NICE - Les 24 et 25 décembre, RCF installe ses studios à la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. Diffusion de la messe de la nuit de Noël en direct, mais aussi reportages et tables-rondes : pour célébrer Noël en communion avec les habitants d'une région meurtrie et endeuillée, nous vous proposons une programmation spéciale..

> En savoir plus

"Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde", dit Jésus à la fin de l’Évangile de saint Matthieu (Mt 28, 20) et en lui c’est Dieu qui nous promet sa présence à chaque instant de nos vies ce Dieu qui vient habiter parmi nous à Noël.

Mais cette présence, cette alliance de Dieu avec l’homme ne nous épargne pas les épreuves. Nice et sa région nous le rappellent. Au début du mois d'octobre la tempête Alex s’abattait sur les Alpes-Maritimes, causant la mort de 11 personnes dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée et laissant derrière elle un paysage de désolation. Moins d’un mois plus tard, le 29 octobre, un attentat était perpétré à l'intérieur même de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, faisant trois morts. Et comment ne pas associer à ces tragédies les 86 victimes et les nombreux blessés de l’attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais ?

Si l’on ajoute à cette litanie la pandémie actuelle, l’isolement et les diverses crises, on est en droit de s'interroger sur le sens de ces épreuves... C’est ce que nous vous proposons de faire dans notre programmation spéciale, où il sera aussi question de solidarité, d'entraide, d'espérance !

À quelques heures des célébrations de Noël, comment ne pas s'interroger sur la dimension tragique de nos vies ? Regarder en face la réalité de nos vies, marquées par l’épreuve, par l'incompréhensible, l’impensable parfois... Mgr André Marceau, l’évêque du diocèse de Nice, nous l’a demandé lorsqu’il a donné son accord pour que RCF retransmette en direct les célébrations de la Nativité : d’accord mais à condition de ne rien faire de morbide. C’est ce que nous allons tâcher de faire lors de ce programme spécial : regarder la réalité en face, l’envisager, mais en n’oubliant jamais que nous sommes faits pour la vie, et que nous ne sommes pas seuls.

Noël, c’est Dieu qui se fait homme quitte à en mourir sur la croix. Mais avec lui la mort n’a plus le dernier mot, il nous conduit dans les ténèbres, il nous dit qu’une espérance est possible et qu’il est avec nous jusqu’à la fin du monde.