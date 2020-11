Edmond Houssais associé à l’orgue de Barbezieux

Edmond Houssais est une véritable figure locale à Barbezieux. Cette homme, décédé la semaine dernière, était aveugle depuis l’âge de 2 ans et le titulaire de l’orgue de l’église de Barbezieux depuis des décennies. Il était en effet arrivé dans la commune en 1957 et avait été depuis de toutes les célébrations. En parallèle, Edmond Houssais a formé des élèves au piano et aussi à l’orgue au sein des écoles et du conservatoire de Barbezieux.