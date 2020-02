Élections municipales, qu'est-ce que ça change quand on est chrétien?

MUNICIPALES : LE TOUR DE FRANCE RCF - À l'occasion des élections municipales, RCF vous invite à un tour de France en partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF). Emploi des jeunes, vivre ensemble, isolement, solidarité, écologie... Qu'est-ce qui préoccupe les habitants des territoires ruraux ? Comment les maires s'efforcent-ils d'y répondre ? De Brioude (Haute-Loire) à Beaucamps-Ligny (Nord), de Signes (Var) à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), les radios du réseau RCF vous font vivre cinq journées exceptionnelles, de janvier à mars 2020.

Quels liens entre l'engagement citoyen et la foi chrétienne, le baptême ? Les 15 et 22 mars, les citoyens sont invités à élire les membres du conseil municipal de leur commune. Quand on est chrétien qu'est-ce ça change ? Quel rapport le baptisé peut-il - doit-il ? - entretenir avec la politique ?



devoir citoyen, devoir chrétien

Le devoir citoyen c'est "de s'intéresser au bien commun", pour le jésuite Vincent Mellon. Que l'on soit ou non chrétien, "on ne s'intéresse pas uniquement à son bien propre". Mais "les chrétiens ont des raisons supplémentaires de s'intéresser au bien de la société". Si l'engagement dans la société s'avère donc essentiel pour tout chrétien, il peut prendre différentes formes : politique, associatif, caritatif... "Chacun selon son appel, ses compétences et ses goûts."



La charité, au-delà du cercle des proches

L'Église encourage chacun à élargir son regard. Et à appliquer la charité chrétienne au-delà du cercle des proches, famille ou amis. Dans son encyclique "Caritas in veritate", Benoît XVI dit que la charité "est le principe non seulement des micro-relations : rapports amicaux, familiaux, en petits groupes, mais également des macro-relations : rapports sociaux, économiques, politiques".