Elisabeth Behr Sigel (1907-2005) théologienne orhodoxe,

née d'un père luthérien et d'une mère juive, fit de études de philosophie à l'Université de Strasbourg et de théologie à la Faculté Protestante de Paris.

Dans les années 1920, elle se lie aux intellectuels de l'émigration russe à Paris et se convertit au christianisme orthodoxe.

Nous vous invitons à écouter Olga Lossky présenter le parcours de cette théologienne qui fut la mémoire vivante de l'Eglise orthodoxe en Europe occidentale