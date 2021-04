Emission du samedi 10 avril 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe



En plateau :

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval du Conseil National des Evangéliques en France

(CNEF) et la Fédération protestante de France (FPF).



Dans l'actu des Eglises :



Les jeudis du DEFAP (à l'occasion des 50 ans du nouveau service de mission protestant)



Des personnes nouvelles au service du diocèse...



La conférence des coprésidents du CECEF sur l'avenir de l'unité des chrétiens à l'occasion du cinquantième anniversaire de la revue Unité des chrétiens et du vingtième anniversaire de la charte oecuménique du Cecef (conseil d’Eglises chrétiennes en France)

La commémoration des défunts dans l'Eglise orthodoxe





Au sommaire du plateau spi :



La résurrection : quels mots ? Quelles réalités ?

Les sermons au pied de la montagne de Saint Nicolas Vélimirovitch

Parabole du bon samaritain : et si le prochain n'était pas celui que l'on croit ?

Croire ou voir pour croire ?