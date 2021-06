Emission du samedi 12 juin 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec



le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF) et de la Fédération protestante de France (FPF)



Dans l'actu des Eglises :



Une vidéoconférence à l’occasion des 90 ans du placement des fidèles de tradition russe sous protection du Patriarcat œcuménique.

L'association protestante "La Cause" fête ses 100 ans





Abus sexuels : les grands chantiers des évangéliques de France



Le cardinal Marx et le Pape François





Au sommaire du plateau spi :



L’Eglise est un théâtre



Une esquisse de catéchisme orthodoxe - Hiéromoine Grégoire



L'armure du chrétien : être bien équipé pour bien vivre



Appropriations évangéliques dans le catholicisme