Emission du samedi 12 septembre 2020

Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe, avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux,

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

et le Pasteur Emmanuel Avril, du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF)





L'actu :



- Un article sur Martin Kopp dans la revue Proteste (théologien, préside la commission écologie et justice climatique de la FPF)



- La diffusion sur France 2 le 20 septembre d'un film réalisé par Irina Gradovova intitulé : « Les moines et les abeilles »



- Le festival de la jeunesse orthodoxe 2020 : « Orthodoxe avant tout ? » – 18-20 septembre



- Le baptême de l’acteur Gérard Depardieu le 4 septembre dernier à Paris à la Cathédrale Russe.



- Le téléfilm "Apprendre à t'aimer" sur la trisomie 21.



- Gaël Giraud aux mardi d'Ethique public ce 15 septembre en direct de Bordeaux..à la Maison Saint Louis Beaulieu







Le plateau spi :



- Patrimoine et développement durable : 3 jours de mobilisation au Hâ



- Le signe de la Croix dans la tradition orthodoxe.



- Smith Wigglesworth, l'apôtre de la Foi



- Les ressources spirituelles du soin : un article de Bruno Saintôt dans Etudes de septembre.