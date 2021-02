Emission du samedi 13 février 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval de la Fédération protestante de France (FPF) etdu Conseil national des évangéliques en France (CNEF).



Dans l'actu des Eglises :

Se faire vacciner...

Les sessions de formation BAFA-BAFD organisées par la CPCV (Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat en Sud-Ouest)

Le film documentaire du métropolite Hilarion (Alfeyev) sur la cathédrale Saint-Sava de Belgrade

Révision de la loi bioéthique : qu'en pensent les protestants et les évangéliques ?





Au sommaire du plateau spi :

A la rencontre de Paul Tillich (1)

Se préparer au Grand Carême (orthodoxe).

Evangéliques et fondamentalistes

Prier pour guérir ?