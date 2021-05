Emission du samedi 15 mai 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec



la Pasteure Corinne Gendreau de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF) et de la Fédération protestante de France (FPF)



Dans l'actu des Eglises :



Le renouvellement au sein du CNEF 33 (Conseil National des Evangéliques en France)



L’Église orthodoxe russe et la pastorale des transsexuels

Le synode national de l’Église protestante unie de France



Les propositions catholiques pour l'été









Au sommaire du plateau spi :



Luther et Mahomet

Lettres pastorales aux moniales d’Égine : Saint Nectaire d’Égine

L’armure pour les non violents

Jacques Ellul, la loi de liberté