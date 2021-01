Emission du samedi 16 janvier 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Emmanuel Avril du Conseil National des Evangéliques en France

(CNEF)

le Pasteur Samuel Duval de la Fédération protestante de France (FPF)



Dans l'actu des Eglises :



Une émission sur l'homosexualité dans l'Eglise et un week end jésuite à Verdelais pour des 18-30 ans : Choisir et espérer dans un monde incertain...



La semaine de prière pour l'unité : projecteur sur la communauté monastique protestante de Grandchamp (Suisse)



Comment les Eglises protestantes vivent elle ce temps oecuménique ?



La mise en garde du patriarche Cyrille de Moscou à son clergé concernant l’usage des réseaux sociaux







Au sommaire du plateau spi :



Le réseau protestant "familles, handicap et église inclusive"

Les femmes de Saint Paul

Eglise et handicap mental : découverte d'un manuel d'aide à l'inclusion

Qu'est ce que le récitatif biblique ?