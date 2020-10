Emission du samedi 17 octobre 2020

Le plateau spi est une émission sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec aujourd'hui

Le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

Le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

Le Père jésuite Claude Charvet

Le Pasteur Samuel Duval de la Fédération Protestante de France en Gironde (FPF)



L'actu :



Publication d'un manuel "Eglise et handicap mental" par la Fédération de l'Entraide Protestante



Le rattrapage des célébrations avant la Toussaint 2020 : baptêmes, mariage, 1° communion, confirmation, profession de foi...



La célébration des vêpres du 11 octobre dernier, à Paris à l’occasion de la fête de St Denis de Paris, événement œcuménique.



Un appel à se réjouir : tout vas bien: on ne parle plus du travail extraordinaire accompli par nos associations d'aide, ce silence médiatique est il signe de bonne santé?



Au sommaire du Plateau spi :



Y a-t-il des animaux au paradis ?





La méditation et les Pères





L'enseignement de l'histoire de Job : 3ème partie





Plus jamais la guerre ! Fratelli tutti § 258-262