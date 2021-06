Emission du samedi 19 juin 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec



le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF) et de la Fédération protestante de France (FPF)



Dans l'actu des Eglises :



La prochaine "conférence liturgique de l'Institut St Serge" du 6 au 9 juillet : "La place des femmes dans la liturgie".



Un programme tonique d'été pour les jeunes et moins jeunes pour sortir du confinement



Les 20 ans de la Déclaration de Reuilly, signée entre les Eglises anglicanes du Royaume-Uni et les Eglises luthéro-réformées de France, exprimant leur accord fondamental dans la foi et la compréhension de l’Eglise et leur volonté d’avancer vers une communion approfondie et plus visible.



Les rendez-vous de la pensée protestante le 25 au 27 juin : théologiens, étudiants et professeurs de toutes les facultés de théologie protestante évangélique de France se retrouvent ensemble.



Au sommaire du plateau spi :



Quelle Eglise selon le Nouveau Testament ?



L’Icône de la Pentecôte



Un nouveau président pour les évangéliques en Gironde : rencontre avec Jean-Pierre Dupont



Ecologie : les visages contrastés de la jeunesse