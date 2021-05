Emission du samedi 1er mai 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec



le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval de la Fédération protestante de France (FPF) et du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF)





Dans l'actu des Eglises :



Bible en montagne : Une session d’étude biblique et de découverte de la montagne, à vocation oecuménique, est proposée à Vars (Hautes-Alpes) du 27 juin au 2 juillet



La course des héros : le 13 juin une course de soutien pour 900 enfants egyptiens victimes de discriminations religieuses a l’école



La transformation des secteurs pastoraux dans l'église de Gironde



Les intimidations à la vaccination dans l’Eglise orthodoxe





Au sommaire du plateau spi :



La Loi de liberté : un livre posthume de Jacques Ellul

Pâques : l’icône de la descente aux enfers

Jalousie quand tu nous tiens : le fils prodigue (2ème partie)

Retour sur trois ans à la tête de la paroisse Notre dame des Anges à Bordeaux