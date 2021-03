Emission du samedi 20 mars 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Emmanuel Avril du Conseil National des Evangéliques en France

(CNEF)

le Pasteur Samuel Duval de la Fédération protestante de France (FPF) et du Conseil national des évangéliques en France (CNEF)



Dans l'actu des Eglises :



Les lettres pastorales du Grand Carême

L'année Saint Joseph avec le Pape et pour le diocèse de Bordeaux

Un concours international de création de cantiques nouveaux, destinés au

chant d’assemblée de tradition luthéro-réformée.

HackMyBible (https://hackmybible.fr/), une initiative créative et oecuménique organisée par l’Alliance Biblique (Prochain évènement HackMyBible : du 30 avril au 2 mai 2021)



Au sommaire du plateau spi :

Le label Eglise verte

Le recueil des homélies de l’Archimandrite Aimilianos « Prairie spirituelle ».

Jésus parle en paraboles : la brebis perdue

Le colloque sur la responsabilité chrétienne dans la crise écologique