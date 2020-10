Emission du samedi 3 octobre 2020

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe

avec le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux, le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade, le Père jésuite Claude Charvet et le Pasteur Samuel Duval de la Fédération Protestante de France en Gironde (FPF)



Au sommaire de l'actu :

La soirée d'éthique publique du mardi 6 octobre, à la Maison Saint-Louis Beaulieu de 19h15 à 21h sur le thème "care : prendre soin des autres et de soi en période de Covid"



L'appel du primat de l’Église orthodoxe géorgienne pour la paix entre Erevan et Bakou.



La solidarité avec les églises protestantes victimes d'inondations dans les Cévennes



La loi sur le séparatisme : inquiétude et vigilance



Au sommaire du plateau spi :



Le soin, entre éthique et spiritualité

Sainte Marie de Paris

Job la révolte, le chemin du cri

Lettre ouverte à un(e) jeune européen(ne) : la lettre de Maurice Joyeux