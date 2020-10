Emission du samedi 31 octobre 2020

Le plateau spi est une émission sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec aujourd'hui

Le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

Le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

Le Père jésuite Claude Charvet

Le maronite Charbel Matta



L'actu :



La fête de la Réformation (le 31 octobre)

Les cimetières et leurs chrysanthèmes...

Une interview à la télévision russe, de Mgr Hilarion de Volokolamsk, chargé des relations extérieures du patriarcat de Moscou, faisant une mise au point sur divers sujets d'actualité.

La paix au Proche-Orient et la nouvelle signature de paix entre Israël et les émirats





Au sommaire du Plateau spi :



Vivre avec l'invisible



Sur les Monts du Caucase, la prière de Jésus



L'art Sacré



La Semaine Paroissiale de Prière Accompagnée : SEPPAC à Notre Dame des Anges (22-28 novembre) et à Saint Médard en Jalles (24 au 30 janvier 2021)