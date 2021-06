Emission du samedi 5 juin 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval du Conseil National des Evangéliques en France

(CNEF) et de la Fédération protestante de France (FPF).



Dans l'actu des Eglises :



Des projets de documents approuvés par la Conférence inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe



Le CNEF (conseil national des évangéliques en France) en Gironde a élu un nouveau président Jean Pierre Dupont







"La religion dans l'espace public", deux visioconférences proposées par l’Église protestante unie de France les 8 et 10 juin.





A l'IPB, trois formations de 10 heures avec des experts : un modèle efficace pour apprendre, comprendre et débattre sur des sujets pointus.







Au sommaire du plateau spi :



Catéchismes pour aujourd’hui (II) – Louis Pernot



L’évangile d’une femme : François Vouga et Carmen Burkalter



Les armes spirituelles du chrétien : la cuirasse de la justice



Appelés à la sainteté