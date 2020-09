Emission du samedi 5 septembre 2020

Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe, avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux,

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade, le Père jésuite Claude Charvet

et le Pasteur Samuel Duval de la Fédération Protestante de France en Gironde (FPF).



Au sommaire :



L'actu :

- Le webinaire qui a eu lieu au plan national dans l’Eglise protestante unie en juillet

- La transformation de Ste Sophie et l'église In Chora en mosquées dans l'indifférence générale. Jusqu'où ira la persécution des chrétiens en Syrie ?

- La déclaration de la Fédération protestante de France en soutien à Denis Moukuege, le "docteur qui répare les femmes"

- La maison Beaulieu après le confinement



Le plateau spi :

- Benjamin Sigismond Frossard, un pasteur contre l'esclavage

- La sauvegarde de la Création dans la tradition orthodoxe

- Voyage dans le non sens avec Job

- Les orientations de l'archevêque Jean Paul James pour la formation théologique, philosophique, pastorale des chrétiens dans le diocèse de Bordeaux ?