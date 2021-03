Emission du samedi 6 mars 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec

le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval de la Fédération protestante de France (FPF) et du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF)



Dans l'actu des Eglises :

une conférence à Bordeaux sur les serviteurs souffrants dans la Bible.

Le voyage du Pape en Irak

Les 50 ans de la CEVAA, communauté d'Eglises en mission ici et Outre-Mer





Au sommaire du plateau spi :

Jésus a-t-il (vraiment) existé ?

Qui sont les Evangéliques ? (suite)

Larmes et repentir

La conversion d'Ignace de Loyola