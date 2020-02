Emission du samedi 7 mars 2020

En plateau aujourd'hui :



- le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise Protestante Unie à Bordeaux

- le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade

- le Père jésuite Claude Charvet

- le Pasteur Samuel Duval de la FPF (Fédération protestante de France)



Au sommaire :

Actualité et projets de la Fondation John Bost

Vie de St Syméon le Nouveau Théologien

La violence conjugale : regards protestants et perspectives bibliques

Gonsague Lalanne Berdouticq, jeune prêtre jésuite