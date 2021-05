Emission du samedi 8 mai 2021

Le plateau spi est un grand plateau sur les visages de l'Eglise. Un tour d'horizon de l'actualité catholique, protestante, orthodoxe avec



le Pasteur Eric de Bonnechose de l'Eglise protestante unie à Bordeaux

le Père orthodoxe Jean-Claude Gurnade

le Père jésuite Claude Charvet

le Pasteur Samuel Duval de la Fédération protestante de France (FPF) et du Conseil National des Evangéliques en France (CNEF)





Dans l'actu des Eglises :

La persécution des chrétiens dans le monde



Les lettres pastorales orthodoxes à l’occasion de Pâques



Monseigneur Jean-Paul James construit son diocèse.



L'initiative de l'alliance biblique française « Hackmybible » reporté le 7 8 et 9 septembre



La marche pour le climat le 9 mai





Au sommaire du plateau spi :

Mission de l’Eglise et ministères : 3 ans pour se réformer !

« Ézéchiel, prophète de l’Incarnation Nicolas Cabasilas »

Face à l'adversité ne nous trompons pas de combat.

"Jésus et Judas " un livre d'Amos Oz :chez Grasset