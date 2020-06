En chemin vers Pentecôte 4 dernier épisode

Dernier épisode de notre aventure en chemin vers Pentecôte avec les paroisses ligériennes: aujourd'hui le diacre Noël Rey pour Notre Dame de la Joie, les pères Yves Pelen,Thung Nguyen Huu et Jean-Jacques Thivillier racontent le confinement et le sens de Pentecôte aujourd'hui au micro d'Anne Marie Vergnon et d'Emma Jehl.