En Maine-et-Loire, le Secours catholique donne des « chèques services »

L’actualité de votre diocèse est bien évidemment liée à celle qui nous concerne tous : la pandémie de coronavirus et confinement. Nous serons avec la présidente du secours catholique de Maine-et-Loire qui relaie l’appel au don national afin de pouvoir offrir des cheque services aux famille les plus démunis pour pouvoir faire leurs courses alimentaires.



Et puis, en ces temps où il est impossible de se rendre à l’église et de voir un prêtre, qu’en est-il de la confession ? L’Eglise catholique nous invite d’habitude à avoir recours au sacrement de réconciliation avant Pâques. Nous verrons comment cela est possible avec le père Régis Bomperin.