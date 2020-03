"Ensemble prendre soin" : parcours en 5 soirées à Lodève

Un parcours en 5 soirées ouvert à tous publics est proposé par la Pastorale de la Santé et de la Solidarité (Lodève), en partenariat avec les professionnels de santé et de l’accompagnement.



Ce parcours est ouvert à tous, soignants, particuliers accompagnant et toutes personnes intéressées par ce sujet universel.

La participation est libre, à l'une ou à l'ensemble des 5 soirées.