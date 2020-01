Entre contemplation et apostolat les soeurs brésiliennes s'installent à Alençon

Elles sont pour l'heure trois soeurs carmélites messagères du Saint-Esprit à avoir posé leurs valises au sanctuaire d'Alençon. Entre apprentissage de la langue française et découverte des figures des saints Louis et Zélie Martin, les soeurs Neide, Janaine et Elisiane prennent peu à peu leurs marques au sein du sanctuaire ornais qu'elles viennent servir. Elles le porteront par la prière et par un apostolat direct auprès des pélerins et des habitants d'Alençon. Avec une arme secrète: leur sourire et leur joie de vivre communicative !