Entrée dans le Grand Carême 2021

On retrouve à présent le plateau spi - les chemins de l'orthodoxie. Les chrétiens orthodoxes viennent de rentrer dans le Grand Carême. Le père Jean-Claude nous dévoile le rite particulier des vêpres du dimanche soir qui marquent l’entrée réelle dans le Grand Carême. Ces vêpres sont dénommées : vêpres du Pardon



On retrouve le Père Jean-Claude suivi d'une discussion avec le Pasteur Samuel Duval, le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.