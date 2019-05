Entretien avec une psychothérapeute orthodoxe (partie 2)

Le mardi à 12h15, rediffusion le dimanche à 11h15

Les chemins de l'orthodoxie a pour objet essentiel de faire partager les trésors de l’Eglise Orthodoxe. Au fil de l’année, à travers la découvertes des fêtes liturgiques nous sommes invités à entrer plus intimement dans la spiritualité et l’ascèse de l’Eglise Orthodoxe. Cette découverte se fait essentiellement par le partage des textes majeurs des pères de l’Eglise ou de théologiens contemporains. Un ensemble de thèmes plus proches de l’actualité sont partagés lors d’interviews de prêtres, théologiens ou théologiennes laïcs.