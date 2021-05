Esaü et Jacob. Lecture croisée des chapitres 25 à 28 de la Genèse

Lecture croisée juive et chrétienne de la première partie de l'histoire d'Esaü et Jacob. Lecture au plus près du texte hébreux. Lecture initiatique qui banit toute interprétation binaire. Rebecca la mère est le personnage principal. C'est elle qui trace un chemin de croissance pour son fils Jacob. S'il y a violence c'est de son chef. Esaü lui évolue très peu.