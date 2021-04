"Espérance et Vie", un mouvement d'Eglise pour les personnes veuves

Né durant la seconde guerre mondiale, "Espérance et vie" est un

mouvement chrétien pour les premières années du veuvage.

Le diocèse d'Albi compte trois groupes "Espérance et vie". Des membres

du groupe de la Madeleine ont accepté de témoigner, au micro d'Isabelle.

Le but d'Espérance et Vie est d'apporter un réconfort moral et spirituel aux personnes dont le conjoint est décédé et qui ont besoin de cet accompagnement.

C'est un mouvement de passage pour les personnes récemment veuves, ou moins récemment selon le moment où elles prennent contact ; Espérance et Vie aide à vivre et à trouver un nouvel élan personnel et familial, dans la société et dans l'Eglise.

C'est aussi un mouvement d'accompagnement, ouvert à toute personne veuve qui cherche un lieu d'échanges dans l'amitié et un approfondissement spirituel.



+ d'informations: https://www.esperanceetvie.com/