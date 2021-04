" Et lentement tout bascule !" itinéraire amoureux d'une conversion écologique

Blandine et Arthur de Lassus ont changé de vie après un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle ...



Une conversion écologique issue aussi de leur découverte de "Laudato Si" du pape François.



Ils sont installés comme maraîchers à Forges en Seine-et-Marne et nous livrent leur témoignage.



"Et lentement tout bascule" aux Editions l'Escargot