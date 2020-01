Et si vous commenciez l'année par un pèlerinage ?

Cette semaine, dans le Magazine diocésain :

- Retour avec Vanessa et Brieuc sur la rencontre européenne de Taizé à Wroclaw en Pologne où se sont rendus des étudiants du diocèse à l'occasion du Nouvel An !

- Zoom sur les 2 premiers pèlerinages de l'année proposés par le Service diocésain des pèlerinages à Paris et sur les traces de Jeanne d'Arc