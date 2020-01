Être bâtisseurs de paix

Le 1er janvier de chaque année est la Journée mondiale de la paix, et à cette occasion le Pape adresse un message au monde.

Cette année, le Pape François a centré son propos sur l’espérance, et il a insisté sur trois points particulièrement urgents : le dialogue, la réconciliation et la conversion écologique.

1/ Le dialogue d’abord. « La paix, écrit le Pape, est un édifice sans cesse à construire, un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant toujours le bien commun et en nous engageant à maintenir la parole donnée et à respecter le droit. » La paix est donc un engagement qui s’inscrit dans la durée, et qui suppose de prendre le temps d’écouter l’autre.

Moins de deux semaines après le début de l’année 2020, on pourrait déjà citer une multitude d’exemples de l’attitude contraire, tant au niveau des nations qu’à celui des personnes. D’où la nécessité impérative d’une éducation à l’écoute et au dialogue dès les premières années de la vie.

2/ La réconciliation ensuite. « L’autre, dit le Pape, ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être considéré selon la promesse qu’il porte en lui. » De cette attitude d’espérance découle une capacité de pardonner non seulement « jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois » (Matthieu 18, 21-22).

3/ La conversion écologique enfin. Le Pape tient à dire « conversion » et non « transition » écologique : la différence est importante ! Il ne s’agit pas d’abord de « sauver la planète », mais d’abord de nous laisser sauver par le Christ et d’adopter de nouveaux modes de vie : contemplation plutôt qu’exploitation du monde, solidarité plutôt que compétition, culture de la rencontre plutôt que culture de la menace.

Une résolution concrète peut incarner ces belles paroles. Je vous propose celle-ci : recevoir fréquemment cette année le sacrement de réconciliation. C’est lui en effet qui incarne notre espérance en Dieu Sauveur et qui peut faire de nous des « artisans de justice et de paix ».

Belle et bonne année à tous, avec la force du pardon de Dieu.