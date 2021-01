Dimanche 10h15

« Je suis chrétien d'éducation, et ma spiritualité pourrait être nommée de christique. J'aime. Dieu, la vie et ce voyage passionnant que nous réalisons dans ce monde de la matière. Je suis devenu écrivain-poète au lendemain des événements du Bataclan, ai publié une première œuvre puis j'ai commencé à écrire l'évangile d'un poète pour répondre à un appel intérieur. La sagesse millénaire du christianisme en effet a trop souvent été enfermée, déformée, rejetée à n’être pas toujours reliée à sa source. À la lumière de mon propre itinéraire spirituel, empreint d’une foi chrétienne élargie à d’autres sources d’inspiration, l’évangile d’un poète propose chaque dimanche du calendrier liturgique un texte poétique au-delà des dogmes. Cette œuvre est disponible à travers cette émission RCF, un blog, et une publication presse hebdomadaires. Fin 2020, ces textes seront édités dans un magnifique recueil illustré des peintures de Macha Chmakoff. Puisses cette émission être un temps de prière méditative et d'élargissement du cœur pour chaque auditeur. Thierry Découvrir mon univers poétique et mon engagement dans le don sur www.thierry-lemoine.org/ »