Évangile d'un poète - 29 mars 2020 à 10:15

Dimanche 10h15

Je suis chrétien. D’éducation, de conviction et de foi : amoureux de Lui, dans le Secret de cœurs-à-Cœur qui me désaltèrent. Écrivain en prose poétique, je témoigne de la Vie Intérieure dans les textes que je publie [voir https://dialogueavecleprintemps.org/], cependant sans Le nommer ni faire référence à ma Foi. Cela me manque, tout comme je ressens le besoin de tisser des liens avec la Communauté des Croyants. S’est fait alors entendre au fond de moi un appel spécifique à écrire « l’Évangile du Dimanche » à l’encre de mon cœur… Le Verbe est le propre de l’Homme. L’âme et l’inspire du Poète. L’Évangile est ce Lieu si particulier qu’a choisi La Parole pour s’Incarner. Le Poète est troubadour de Cet Amour, et chante à son rythme les versets de La Beauté. Avec mon pinceau de mots, je dessinerai ici les contours d’un Amour qui ne me m’appartient pas et que je reçois à travers l’Évangile. Puissions-nous ensemble sentir le Parfum de Sa Présence et Embaumer de Son Amour ! Thierry Retrouvez le poème de ce dimanche sur https://evangiledunpoeteblog.wordpress.com/