Faire un bout de chemin ensemble au Collège

Cette semaine avec le collège François Gondin de Chabeuil.

La rentrée en 6ème est un évènement, pour les jeunes comme pour les équipes encadrantes, presque vécu comme un rite de passage. Camille, Esteban et César racontent cette rentrée où l'on grandit d'un coup!

Le collège propose un séjour d'intégration pour mieux accompagner les élèves, c'était en début de semaine. Retour à chaud sur ce moment intense avec les élèves, leur chef d'établissement Bertrand Cornu-Chauvin, et deux de leurs professeurs : Patricia Constant et Gilles Bouzon.