Fantasmes et pulsions

Le passage à l’acte pédocriminel est-il conditionné par des fantasmes ? des pulsions ?



Le fantasme est une production intellectuelle commune à tous les humains. Il appartient à la réalité psychique. La complication surgit quand la réalité psychique se mêle à la réalité extra-psychique, que l’on prend les fantasmes de l’autre pour les siens et inversement… Tout passage à l’acte pédocriminel n’est pourtant pas précédé par des fantasmes ; certains disent : « c’était une pulsion », donc un acte non mentalisé. Et dans ce cas, le travail psychique est bien plus difficile… Quand un enfant de 3-4 ans est abusé par un adulte, il n’a pas de mots ni d’images pour dire ce qui s’est passé... La pulsion est complexe : elle est à la fois envie, désir, fantasme, recherche de plaisir, d’aller au-delà… et la compulsion est la répétition d’actes contre lesquels le sujet a du mal à lutter (joueur compulsif, achat compulsif…)