Femmes auteures d'abus sexuels

"Dans environ 90 % des cas, l’inceste est le fait d’hommes (père, frère, oncle), mais dans 10% des cas, il est le fait de femmes. Et l’on commence seulement à le reconnaître.



Les situations où des femmes sont auteures d’abus sexuels sont souvent intrafamiliales : non seulement des mères mais aussi une sœur aînée dont la victime répète la justification : une agression sexuelle d’initiation, « Ma grande sœur voulait me montrer quelque chose ». Les situations mères-enfants traduisent souvent une pathologie psychiatrique sévère de ces mères, voire également chez les enfants. Une schizophrénie n’est pas rare et son traitement peut alors potentiellement faire disparaître ce type de passage à l’acte. En même temps, il est aujourd’hui difficile de quantifier de telles situations car quand les autorités judiciaires se rendent compte du dysfonctionnement familial, la loi française recommande la reconnaissance de l’irresponsabilité pénale (pas civile) et donc ce profil n’apparaît plus dans les statistiques…



En dehors de la famille, le groupe de surveillance étatsunien « BishopAccountability » a par exemple recensé en 2020, des religieuses publiquement accusées d’abus sexuels dans ce pays. Ainsi Anne Gleeson, 13 ans, a été violée par Sr Judith Fisher de 24 ans son aîné. Mais en fait, tous les milieux avec des enfants peuvent être concernés."