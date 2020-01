Fête de Saint thomas d'aquin

Nous prions avec le Père Raymond Rota, prêtre du diocèse de Besançon , en ce jour ou nous faisons Mémoire de saint Thomas d'Aquin, prêtre de l'Ordre des Prêcheurs et docteur de l'Église. Doué des plus hautes qualités intellectuelles, il transmit aux autres, par ses prières et ses écrits, sa sagesse éminente.