Le vendredi à 19h et le dimanche à 9h

Dans les Ecritures, « c’est le Christ lui-même qui nous parle et se rend présent » ! Cette conviction, le concile Vatican II l’a affirmée, avant d’introduire une nouvelle répartition des textes bibliques dont le choix, bien plus vaste, porte le souci d’en faire connaître la richesse et apprécier les nuances. Si le handicap d’un manque de connaissance s’estompe, le dialogue que le Christ engage avec l’interlocuteur que nous sommes chacun ne peut se réaliser en vérité que dans l’écoute et l’accueil de la Parole qu’Il nous adresse. Dans l’émission, qui porte le nom de la revue dont elle s’inspire, l’équipe de Feu Nouveau offre la possibilité d’entendre, dès le vendredi, les textes du dimanche. Et, pour en faire apprécier le sens et aider à entrer plus avant dans le dialogue, elle en propose quelques commentaires historiques, littéraires ou liturgiques.