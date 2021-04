Fonctionnement psychique de l’auteur d’infractions à caractère sexuel

S’il n’existe pas d’organisation psychopathologique spécifique à la base des conduites violentes sexuelles, l’on peut cependant reconnaître différents traits de fonctionnement.La présente émission évoque ainsi celui du Moi mal limité avec clivage de la personnalité. Ce trait peut conduire à une difficulté à trouver ses propres limites ainsi que celles d’autrui. Et cette perspective floue peut conduire au passage à l’acte. Le clivage est un mécanisme psychopathologique archaïque de défense psychique et aboutit à ce que J.G. Rohmer appelle une « normalose » : d’un côté une vie normale et, de l’autre côté, des actes innommables. Les clivages sont souvent très puissants, en effet : les premières études remontent aux criminels de guerre.