1920 – 2020 : La Cause, 100 ans d’engagement

Il est des engagements qui transcendent les années, des valeurs toujours à transmettre, des maux toujours à apaiser : depuis 100 ans, La Cause relève ce défi. Maison d’édition, bibliothèque pour non voyants, soutien l’orphelinats, accompagnement de personnes seules, La Cause est sur plusieurs fronts, s’adaptant sans cesse. Son directeur général, le pasteur Alain Deheuvels nous présente cette fondation. www.lacause.org