50 portraits bibliques : Abraham

Tous les mercredis à 16h00 et les jeudis à 6h00

Comme le corps humain a besoin d’exercices réguliers pour rester en forme, l’intellect, l’esprit et l’âme ont besoin, eux aussi, de lieux pour se former, s’exercer, se développer. Cette émission donne la parole aux enseignants et formateurs du Centre diocésain de Formation (CDF) de Liège. Ils y présentent leurs cours, leurs séminaires, leurs animations, notamment lorsqu’ils s’adressent à un public très large.