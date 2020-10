Accords théologiques et doctrinaux

Depuis la fin du 19e siècle et particulièrement depuis Vatican II, malgré les différences qui subsistent dans des domaines fondamentaux de la foi et de la vie des Eglises, beaucoup d'accords doctrinaux oecuméniques au plan international ont vu le jour, bilatéraux et multilatéraux en passant par l'unionisme chrétien, l'accord "Baptême- Eucharistie Ministère", la Concorde de Leuenberg, la Déclaration commune sur la Doctrine de la justification.