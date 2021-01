Actualité oecuménique et interreligieuse à Manosque

Le pasteur Bernard MOUROU reçoit le Père Thierry CAZES pour parler de l'actualité oecuménique et interreligieuse dans la ville de Manosque et de la manière dont il a découvert l'oecuménisme et son engagement dans Manosque Fraternité, instance qui rassemble juifs, musulmans, catholiques, protestants mais aussi agnostiques et athés