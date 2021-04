Alors j'ai dit "voici je viens..." : Psaume 40 (39)

Voici une prière personnelle : au début, nous comprenons que le psalmiste est un juste, il se reconnaît protégé par Dieu et le loue. Puis en avançant, on comprend que ce juste a conscience de ses fautes. Au centre du psaume, les sacrifices d'animaux prescrits dans les premiers livres de la Bible (EX Lev Nb Dt) sont relativisés par rapport à "la loi au fond de son coeur" (comme dans Jérémie 31 - "les lois inscrites au fond de leur être"). La fin du psaume reprend les termes du psaume 70 qui est un appel à Dieu dans la détresse.

Dans le Nouveau Testament, Jésus prie avec ce psaume dans la Lettre aux Hébreux au chapitre 10.