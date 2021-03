Appel du Secours catholique pour les vacances en famille

Des enfants du Nord dans le Midi... Cette carte postale décrit les vacances estivales dont nous rêvons pour nos chères têtes blondes. Il ne tient qu'à vous pour que ce rêve soit une réalité pour les enfants accompagnés par le Secours Catholique de Lille et qui attendent de nouvelles familles d'accueil dans l'Aude.

Ecoutez cette émission et appelez les animateurs audois de l'Accueil Familial de Vacances, et vous ferez des heureux