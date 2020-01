Au commencement était la diversité !

Dans cette émission de « Paroles protestantes », Etienne Rufenacht, pasteur de l'église protestante unie de France à Saumur, revient sur la diversité du christianisme dès les origines : la visée des lettres de Paul était différente de celle de Marc quand il écrit son égangile. Et celle-ci n'était pas non plus celle de Matthieu ni de Luc, et encore moins celle de Jean !