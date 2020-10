Be Witness, ou faire de la musique chrétienne en 2020

LE CHRÉTIEN QUI SE BOUGE

Clément Bluteau, worship leader (conducteur de louange), a commencé à écrire, composer et jouer en amateur il y a presque dix ans, avant de recevoir un appel des frères Pouzin de Glorious l'invitant lui et son groupe naissant à venir se former un an avec eux à la "Worship Academy" : après une solide formation de leadership et de composition et un passage à Bordeaux, Be Witness s'implante à Lyon (Centre) au service de la paroisse Sainte-Blandine.

Le projet principal du moment, c'est la production d'un nouvel EP de 4 enregistrements live accompagnés de clips.

Be Witness est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram ; toutes leurs informations sur bewitness.fr

RETOUR SUR LA SEMAINE

C'est le dernier jour d'un stage de chant grégorien dans l'église abbatiale de Saint-Chef (nord-Isère) : la session "Résonance et acoustique" est présentée par Frédéric Rantières, professionnel du chant grégorien et haut-médiéval, au micro de Stéphane Debusschère de RCF Isère.

L'AGENDA CHRÉTIEN

- vendredi, 18h30, à la chapelle de l’Antiquaille à Lyon : concert classique avec l’ensemble La Française qui interprète des œuvres de Louis-Gabriel Guillemain ; réservations sur helloasso.com

- tous les dimanches à 11h, en ligne : culte évangélique de l'église Hillsong France ; infos sur hillsong.fr