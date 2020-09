Bible et Éducation : apprendre pour la Vie

« Patrimoine et Education : apprendre pour la vie » est le thème 2020 des Journées Européennes du Patrimoine. La Bible, Patrimoine mondial de

l'Humanité, porte en elle une réelle capacité éducative et enseignante.

Elle se présente à ce titre comme moteur et ouverture vers la Vie : cette Parole vivante et incarnée s'adresse à l'Homme en son entier.

Entretien avec l'enseignant retraité, chanteur et poète Antoine Caballé.